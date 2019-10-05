В мини-бикини: 21-летняя сестра Кейт Мосс похвасталась стройной фигурой

117 Читати новину українською
Лотти Мосс
Лотти Мосс / www.gettyimages.com

У 45-летней супермодели Кейт Мосс есть младшая сестра, 21-летняя Лотти, которая покоряет современный модельный мир и с каждым днем становится все популярней, в частности, в социальных сетях.

Лотти Мосс стала чаще выходить на светские события, примеряя смелые образы. За девушкой в социальной сети инстаграм уже следят около 300 тысяч подписчиков, а ее провокационные снимки сразу становятся обсуждаемыми.

Читайте также: Младшая сестра Кейт Мосс продемонстрировала грудь в "голом платье" в Лондоне: откровенные снимки

21-летняя Лотти показала соблазнительное фото, которое она сделала в бутик-отеле в Лос-Анджелесе во время своего отдыха. Девушка позировала в розовом мини-купальнике с популярным принтом tie dye из коллекции Frankies, стоимостью 85 долларов.

Модель для эффектной фотографии распустила длинные волосы и продемонстрировала два тату: птицы под грудью и маленькое сердце на запястье.

лотті мосс
Лотти Мосс / Instagram / @lottiemossxo

Не менее откровенными снимками были те, которые девушка опубликовала в Инстаграм-сториз. Лотти Мосс сфотографировала себя топлес в зеркале, прикрыв пышную грудь руками. Лаконичная подпись "утро" дополнила фотографию.


Лотти Мосс / InstagramStories / @lottiemossxo


Лотти Мосс / Instagram-Stories / @lottiemossxo

blog_ava
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
сегодня
3903
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
сегодня 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 1997
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
380
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2090
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1098
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1181
Новости
Больше новостей
Залиште відгук