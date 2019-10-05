В мини-бикини: 21-летняя сестра Кейт Мосс похвасталась стройной фигурой

У 45-летней супермодели Кейт Мосс есть младшая сестра, 21-летняя Лотти, которая покоряет современный модельный мир и с каждым днем становится все популярней, в частности, в социальных сетях.

Лотти Мосс стала чаще выходить на светские события, примеряя смелые образы. За девушкой в социальной сети инстаграм уже следят около 300 тысяч подписчиков, а ее провокационные снимки сразу становятся обсуждаемыми.

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21-летняя Лотти показала соблазнительное фото, которое она сделала в бутик-отеле в Лос-Анджелесе во время своего отдыха. Девушка позировала в розовом мини-купальнике с популярным принтом tie dye из коллекции Frankies, стоимостью 85 долларов.

Модель для эффектной фотографии распустила длинные волосы и продемонстрировала два тату: птицы под грудью и маленькое сердце на запястье.



Лотти Мосс / Instagram / @lottiemossxo

Не менее откровенными снимками были те, которые девушка опубликовала в Инстаграм-сториз. Лотти Мосс сфотографировала себя топлес в зеркале, прикрыв пышную грудь руками. Лаконичная подпись "утро" дополнила фотографию.



Лотти Мосс / InstagramStories / @lottiemossxo



Лотти Мосс / Instagram-Stories / @lottiemossxo