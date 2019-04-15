В мини-платье и ярком парике: Тина Кароль поразила поклонников

Популярная украинская певица Тина Кароль сумела в очередной раз поразить своих поклонников. Во время прямого эфира развлекательного шоу она вышла на сцену в игривой мини-платье и ярком парике в стиле Sia.

В воскресенье, 14 апреля, состоялся полуфинал вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Тренерское кресло в проекте заняла поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль. По условиям шоу, певица вышла вместе со своими подопечными и спела с ними известную композицию. Это выступление запомнится всем зрителям надолго.

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И дело не только в потрясающем вокале артистки. Тина Кароль предстала перед поклонниками в кардинально другом и довольно захватывающем образе. Звезда примерила эффектное черное мини-платье, в котором засветила стройные ноги. Блестящие сапоги и яркий парик в стиле певицы Sia добавили еще большей пикантности образу Тины Кароль.

Не менее интригующим был и номер артистки. Тина Кароль заняла место по центру между двумя своими подопечными – Андреем Хайятом и Дэвидом Аксельродом. Во время исполнения песни Рианны Diamonds она игриво пританцовывала.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль, Дэвида Аксельрода и Андрея Хайята

Не менее эффектный образ Тина Кароль выбрала и для проведения полуфинала "Голос країни-9". Артистка примерила желтое платье с оригинальной зоной декольте и большим разрезом на ноге.

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