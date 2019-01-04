В мини-платье, пуховике и черной маске: Ариана Гранде засветилась на улицах Нью-Йорка

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / Instagram/ @wild949

Недавно 25-летняя американская певица Ариана Гранде отменила концерт в Лас-Вегасе, который должен был состояться в марте, из-за непредсказуемых проблем со здоровьем. После заявления она появилась на центральных улицах Нью-Йорка в черной маске, которая закрывала ее лицо.

Знаменитая американская певица, которая в октябре 2018 года отменила помолвку со своими бойфрендом Питом Дэвидсоном, сообщила о непредвиденных проблемах со здоровьем. Из-за плохого самочувствия Ариана Гранде также отменила концерт в Лас-Вегасе, который должен был состояться в марте 2019 года.

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Папарацци удалось поймать момент, когда 25-летняя певица прогуливалась по центральным улицам Нью-Йорка. Поклонники подозревают, что Гранде возвращалась с осмотра у врача. Ее появление в городе стало первым выходом после громкого заявления о проблемах со здоровьем. На улице мегаполиса Ариана появилась в мини-платье, черных замшевых ботфортах и ​​объемном коротком пуховике от Fendi. Однако поклонники певицы обратили внимание на особый аксессуар, который девушка выбрала для прогулки. Черная медицинская маска с рисунком слезы на левой стороне закрывала лицо Арианы Гранде.

Аріана Гранде
Ариана Гранде / Instagram / @trendingdesigner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Музыка Ариана Гранде
Источник: 24 канал
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