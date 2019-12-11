В мини-платье с глубоким декольте: Шарлиз Терон впечатлила откровенным образом

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Шарлиз Терон на кинособытии / Instagram / @charlizeafrica

Как всегда оставаться сексуальной – прекрасно знает 44-летняя актриса Шарлиз Терон. 10 декабря она появилась на очередной презентации фильма "Секс-бомба" (Bombshell), засветив откровенный наряд.

В мире продолжаются премьерные показы фильма "Секс-бомба". Поэтому главные звезды фильмы Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман каждый раз удивляют публику новинками своего гардероба. 10 декабря фильм презентовали в Лос-Анджелесе. Для премьеры авторы светского мероприятия выбрали исторический кинотеатр Regency Village Theatre. Там установили красную дорожку, на которой охотно позировали голливудские красавицы.

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Для публичного выхода Робби выбрала лавандовое платье от Giambattista Valli, а Николь Кидман – брючный костюм Saint Laurent. Однако модниц сумела затмить их коллега – Шарлиз Терон. Перед десятками камер актриса появилась в роскошном черном миниплатье от Christian Dior. Пикантности образу Шарлиз придавало глубокое декольте, которое обнажало грудь звезды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bombshell Movie (@bombshellmovie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica)

Это не удивительно, что Шарлиз Терон выбрала наряд из коллекции Dior. Уже несколько лет подряд актриса является послом дизайнерского бренда, поэтому часто появляется на светских или торжественных мероприятиях в элитных нарядах. 

Что известно о фильме "Секс-бомба"?Сюжет киноленты основан на скандальной истории, которая всколыхнула Голливуд в 2016 году. Сразу несколько работниц американского канала Fox News заявили, что стали жертвами харассмента. По их словам, в секс-скандале был замешан главный директор канала Роджер Райс. Журналистки Мегино Келли, которую сыграла Шарлиз Терон, Гретчен Карлсон (Николь Кидман) и Кайла Посписил (Робби) решили не замалчивать резонансное дело и объявили "войну" сладострастному богачу. Мировая премьера фильма "Секс-бомба" запланирована на 20 декабря 2019 года.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Шарлиз Терон
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