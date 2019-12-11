В мини-платье с глубоким декольте: Шарлиз Терон впечатлила откровенным образом

Как всегда оставаться сексуальной – прекрасно знает 44-летняя актриса Шарлиз Терон. 10 декабря она появилась на очередной презентации фильма "Секс-бомба" (Bombshell), засветив откровенный наряд.

В мире продолжаются премьерные показы фильма "Секс-бомба". Поэтому главные звезды фильмы Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман каждый раз удивляют публику новинками своего гардероба. 10 декабря фильм презентовали в Лос-Анджелесе. Для премьеры авторы светского мероприятия выбрали исторический кинотеатр Regency Village Theatre. Там установили красную дорожку, на которой охотно позировали голливудские красавицы.

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Для публичного выхода Робби выбрала лавандовое платье от Giambattista Valli, а Николь Кидман – брючный костюм Saint Laurent. Однако модниц сумела затмить их коллега – Шарлиз Терон. Перед десятками камер актриса появилась в роскошном черном миниплатье от Christian Dior. Пикантности образу Шарлиз придавало глубокое декольте, которое обнажало грудь звезды.

Это не удивительно, что Шарлиз Терон выбрала наряд из коллекции Dior. Уже несколько лет подряд актриса является послом дизайнерского бренда, поэтому часто появляется на светских или торжественных мероприятиях в элитных нарядах.

Что известно о фильме "Секс-бомба"?Сюжет киноленты основан на скандальной истории, которая всколыхнула Голливуд в 2016 году. Сразу несколько работниц американского канала Fox News заявили, что стали жертвами харассмента. По их словам, в секс-скандале был замешан главный директор канала Роджер Райс. Журналистки Мегино Келли, которую сыграла Шарлиз Терон, Гретчен Карлсон (Николь Кидман) и Кайла Посписил (Робби) решили не замалчивать резонансное дело и объявили "войну" сладострастному богачу. Мировая премьера фильма "Секс-бомба" запланирована на 20 декабря 2019 года.