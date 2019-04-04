В мини-платье с сексуальным декольте: 51-летняя Селин Дион примерила новый сценический образ

За последний год популярная певица Селин Дион вернула себе статус "иконы стиля". Артистка каждый раз удивляла общественность яркими нарядами, а на концерт в Лос-Анджелесе вышла в сексапильном мини-платье.

Канадская поп-дива Селин Дион кардинально изменила свой стиль, добавив к нему молодежности. Особенно это было заметно во время Недели моды в Париже, где артистка засветила немало эффектных look, которые вызвали шквал комментариев в СМИ и сети. Звезда примерила авангардные наряды от мировых брендов, в частности, Dior, Balenciaga и Schiaparelli, которые поражали общественность.

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Но не менее эффектными являются и сценические образы 51-летней Селин Дион. На грандиозный концерт в Лос-Анджелесе, который отгремел 3 апреля, она пришла в мерцающем мини-платье с большим декольте. Сексуальный наряд подчеркнул стройные ноги певицы и ее стройную талию. А вот обнаженную грудь Селин Дион удалось прикрыть благодаря фатиновим окантовкам платья. Замшевые туфли-лодочки и серьги завершили ее обольстительный образ.



Селин Дион в Лос-Анджелесе / Getty Images

Певица Селин Дион в одном из интервью прокомментировала свою смену стиля. Поп-дива призналась, что переживает сейчас вторую молодость, а сексуальные образы примеряет для того, "чтобы чувствовать себя более женственной и привлекательной".