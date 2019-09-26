В мини платье с сексуальным декольте: Натали Портман поразила откровенным образом

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Натали Портман в Лос-Анджелесе
Натали Портман в Лос-Анджелесе / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Натали Портман не избегает публичных выходов, демонстрируя каждый раз безупречные и элегантные платья. Однако на днях звезда решила несколько отойти от своего образа леди, засветив на красной дорожке мини наряд с глубоким декольте.

В Голливуде состоялась долгожданная презентация фильма "Люси в космосе" (Lucy in the Sky). Событие прошло 25 сентября в помещении студии Fox Studios, расположенной в Лос-Анджелесе. По традиции, звезды и создатели киноленты приняли участие в фотоколле, показав свои новинки гардероба. Однако все внимание к себе приковала Натали Портман, которая появилась перед камерами в очень откровенном образе.

Горячее: Натали Портман примеряла платье с прозрачным корсетом

Наталі Портман стала головною зіркою на кінопрем'єрі
Натали Портман стала главной звездой на кинопремьере / Getty Images

Актриса, которая в последнее время выбирала элегантные платья от Dior, красовалась на красной дорожке в мини наряде с глубоким декольте. Поэтому все участники светского мероприятия могли заметить отсутствие нижнего белья на звезде. Натали Портман дополнила свой пикантный образ замшевыми босоножками на каблуках и украшениями.

Несколько удивил поклонников актрисы и ее имидж. Натали Порман решила не делать прическу, предпочтя распущенные волосы с легкими кудрями. Что касается макияжа, то звезда подвела губы красной помадой и сделала черные стрелки. Выглядела Натали Портман очень эффектно.

Сексуальний образ Наталі Портман
Сексуальный образ Натали Портман / Getty Images

Что известно о фильме "Люси в космосе"?
В центре сюжета киноленты – женщина-астронавт, которая возвращается на Землю после длительной миссии. Иллюзия идеальной жизни начинает меняться, когда Люси начинает терять чувство реальности. Главная героиня видит галлюцинации и страдает от паранойи, что превращает ее обычные будни в ад. Еще большей интриги добавляет то, что сценарий киноленты основан на реальной истории астронавтки Лизы Новак.

Главную роль в фильме "Люси в космосе" получила Натали Портман, которая с режиссером Ноа Говли сумела мастерски воплотить неординарный сюжет драмы. Кроме нее, в киноленте можно будет увидеть Джона Хэмма, Дэна Стивенса и Зази Битц. Премьера фильма в Украине запланирована на 4 октября 2019 года.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Натали Портман
Источник: LifeStyle 24
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