В мини-шортах и с розовой бананкой: карантинная прогулка Риз Уизерспун

Знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун вместе с семьей самоизолировалась на время пандемии коронавируса. Однако на днях звезду заметили на прогулке с тремя собаками.

Карантин заставил миллионы людей остановиться и остаться дома. А вот если у вас есть собака, то это возможность выйти на улицу и подышать свежим воздухом, осуществить маленькую прогулку. Именно так делает Риз Уизерспун.

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44-летняя актриса впервые попала в объектив камер папарацци во время прогулки с тремя собаками. Знаменитость выгуливала французского и американского бульдогов, а также лабрадора коричневого цвета. Домашние животные вместе со звездной хозяйкой были зафиксированы на улицах Лос-Анджелеса.

Для такого выхода Риз выбрала черные мини-шорты, спортивную кофту и бейсболку черного цвета. Наряд она соединила с черными кроссовками. К образу добавила зеркальные солнцезащитные очки и ярко-розовую сумку-бананку.



Риз Уизерспун на прогулке с собаками / Фото: Getty Images

Добавим, по состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали 1 346 949 случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли 74 702 человека. 278 698 пациентам удалось выздороветь. Больше всего инфицированных подтвердили в США – 367 385 человек. За сутки там погибли 1 100 человек.



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