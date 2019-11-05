В минишортах и обтягивающей майке: Деми Роуз наслаждается солнцем на обольстительных фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-летняя британка Деми Роуз прославилась в социальных сетях своими пышными формами, которые девушка часто демонстрирует в откровенных фотосессиях.

Деми, за которой в сети следят более 10,5 миллионов пользователей, опубликовала новые снимки на своей странице в инстаграме.

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Модель показала еще пару снимков со своего отдыха на Ибице, на которых она позирует в коротких джинсовых шортах и в майке нежно-розового оттенка.

Деми Роуз также сделала минимальный макияж, не скрывая перед поклонниками естественную красоту. К слову, девушка подстригла волосы и продемонстрировала, как выглядит ее лицо с челкой.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Накануне Деми Роуз ошеломила сеть провокационным фото в платье-сетке и черных стрингах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз
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