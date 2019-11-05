В минишортах и обтягивающей майке: Деми Роуз наслаждается солнцем на обольстительных фото
24-летняя британка Деми Роуз прославилась в социальных сетях своими пышными формами, которые девушка часто демонстрирует в откровенных фотосессиях.
Деми, за которой в сети следят более 10,5 миллионов пользователей, опубликовала новые снимки на своей странице в инстаграме.
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Модель показала еще пару снимков со своего отдыха на Ибице, на которых она позирует в коротких джинсовых шортах и в майке нежно-розового оттенка.
Деми Роуз также сделала минимальный макияж, не скрывая перед поклонниками естественную красоту. К слову, девушка подстригла волосы и продемонстрировала, как выглядит ее лицо с челкой.
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby
Накануне Деми Роуз ошеломила сеть провокационным фото в платье-сетке и черных стрингах.