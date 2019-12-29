В Москве прощаются с легендарным режиссером "Современник" Галиной Волчек: фото
Прощальная церемония с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек прошла 29 декабря в Москве. На похороны легенды театра и кино пришли ее коллеги и тысячи поклонников.
По данным российского издания ТАСС, похороны начали в храме Софии Премудрости Божией, напротив Кремля. Родственники и близкие смогли проститься с режиссером без вмешательств журналистов. А уже 29 декабря почтить Галину Волчек могли ее коллеги по шоу-бизнесу и поклонники. Среди пришедших на похороны режиссера, были артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Клара Новикова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин.
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Согласно традиции, гроб с режиссером установили на сцене театра, на Чистопрудном бульваре. Туда десятки людей принесли цветы. Провожали Галину Волчек аплодисментами. Во время церемонии транслировали последние фото звезды, а в зале играл оркестр. Известно, что похоронят режиссера театра "Современник" в Москве, на Новодевичьем кладбище.
Похороны Галины Волчек в Москве / Страна.ua / КП
Как известно, народная артистка СССР и режиссер московского театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря. На момент смерти ей было 86 лет. Согласно данным российских СМИ, последние дни жизни Галина Волчек провела в госпитале, куда попала с двусторонним воспалением. Всего за несколько дней у нее развилась атрофия головного мозга, поэтому спасти легендарного режиссера медикам не удалось.
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