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В муке, майонезе и кетчупе: что Евгений Кошевой сделал с женой

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Евгений Кошевой с женой Ксенией
Евгений Кошевой с женой Ксенией / Instagram / @yalta_k

Популярный украинский шоумен, звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой на карантине развлекается вместе с женой. Супруги сыграли в забавную игру "Камень, ножницы, бумага", в результате чего любимая артиста была в муке, майонезе и кетчупе.

Евгений и на карантине не теряет чувства юмора и придумывает интересные занятия для всей семьи. На его странице в инстаграме появилось видео, в котором он вымазал свою жену Ксению и передал такой челлендж другим звездным парам.

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Ролик изрядно рассмешил поклонников артиста. На нем пара показала, как они играли "Камень, ножницы, бумага". Тот, кто терпит поражение, должен выполнить неприятное и одновременно веселое наказание.

Итак, сначала трижды подряд проиграла Ксения и Евгений трижды измазал ее лицо в муке. После этого к нему добавили еще майонез и кетчуп.

И на последнем этапе, когда к этой смеси добавили еще и яйцо, Ксения все-таки победила и отомстила мужу.

В публикации под видео Кошевой отметил, что они подсмотрели такую игру у другой семейной пары. Он предложил повторить такую игру Потапу и Насте Каменских, а также Оле Поляковой и Юрию Ткачу.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Карантин в Украине 2020 Звездные романы LifeStyle
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