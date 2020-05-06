В мужской расстегнутой рубашке и пиджаке: Эмили Ратаковски похвасталась обольстительным образом
Американская актриса и модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски даже на карантине не прекращает радовать поклонников эротическими кадрами. Она устраивает домашние фотосессии и делится архивными снимками. Знаменитость выложила очередные соблазнительные фотографии.
28-летняя красавица продолжает будоражить сеть страстными фотографиями. Она публикует их на личной странице в инстаграме. Более чем 26 миллионов подписчиков следят за аккаунтом Эмили и с нетерпением ждут новых публикаций.
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Ратаковски поделилась двумя черно-белыми кадрами, которые за час оценили больше, чем 330 тысяч пользователей сети. Девушка знает, как привлечь внимание и создать ажиотаж вокруг своей личности.
Она предстала перед камерой в мужской белой рубашке и черном пиджаке. Оба элемента ее образа расстегнуты, поэтому можно увидеть обнаженную грудь модели. Волосы Эмили уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.
Проницательный взгляд знаменитости добавляет ее образу еще большей сексуальности.
Сексапильная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
На другом фото звезда застегнула одежду и обнажила левое плечо. Волосы Ратаковски убрала в сторону и отвернула голову.
Соблазнительный образ Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
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