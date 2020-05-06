24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В мужской расстегнутой рубашке и пиджаке: Эмили Ратаковски похвасталась обольстительным образом

- Читати новину українською
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская актриса и модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски даже на карантине не прекращает радовать поклонников эротическими кадрами. Она устраивает домашние фотосессии и делится архивными снимками. Знаменитость выложила очередные соблазнительные фотографии.

28-летняя красавица продолжает будоражить сеть страстными фотографиями. Она публикует их на личной странице в инстаграме. Более чем 26 миллионов подписчиков следят за аккаунтом Эмили и с нетерпением ждут новых публикаций.

Читайте также: Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обольстительной ночной рубашке: фото

Ратаковски поделилась двумя черно-белыми кадрами, которые за час оценили больше, чем 330 тысяч пользователей сети. Девушка знает, как привлечь внимание и создать ажиотаж вокруг своей личности.

Она предстала перед камерой в мужской белой рубашке и черном пиджаке. Оба элемента ее образа расстегнуты, поэтому можно увидеть обнаженную грудь модели. Волосы Эмили уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Проницательный взгляд знаменитости добавляет ее образу еще большей сексуальности.

Емілі Ратажковскі
Сексапильная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

На другом фото звезда застегнула одежду и обнажила левое плечо. Волосы Ратаковски убрала в сторону и отвернула голову.

Емілі Ратажковскі
Соблазнительный образ Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Эмили Ратаковски Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
сегодня , 15:30 В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
Христина Кобак
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня , 10:30 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Журба
От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
сегодня , 10:15 От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
Юлія Михайлова