В наряде с анималистичным принтом: изысканный образ королевы Летиции

Королева Испании всегда находится под пристальным взглядом мировых фэшн-экспертов. Она демонстрирует безоговорочный стиль во время каждого официального выхода. Не стала исключением очередная рабочая поездка в город Эсиха, для которой Летиция выбрала наряд от Victoria Beckham.

Сегодня, 6 февраля, супружеская пара правящего монарха Испании Филиппа VI отправилась в город Эсиха. Королева Летиция, которая всегда поддерживает мужа на официальных мероприятиях и торжественных приемах, не изменила собственным принципам и в этот раз. Во время визита их радушно приветствовала публика.

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На этот раз для рабочей поездки Летиция выбрала наряд от премиальных мировых домов мод. Так, в солнечной провинции Севилья она появилась в шелковой рубашке и юбке длины миди с анималистичным принтом в черно-белых оттенках. Дизайнером такого легкого образа выступила британская модельер и основательница бренда Victoria Beckham.

Элегантный аутфит королева Испании дополнила достаточно сдержанными аксессуарами, надев черно-белые серьги. Темная обувь на высокой шпильке гармонировала с рубашкой и юбкой. Завершил look дневной макияж и неизменная легкая укладка.



Кролева Летиция во время визита в Эсиху / Getty Images



Кролева Летиция во время визита в Эсиху / Getty Images