24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В наряде с анималистичным принтом: изысканный образ королевы Летиции

13 Читати новину українською
Королева Летиция / Getty Images

Королева Испании всегда находится под пристальным взглядом мировых фэшн-экспертов. Она демонстрирует безоговорочный стиль во время каждого официального выхода. Не стала исключением очередная рабочая поездка в город Эсиха, для которой Летиция выбрала наряд от Victoria Beckham.

Сегодня, 6 февраля, супружеская пара правящего монарха Испании Филиппа VI отправилась в город Эсиха. Королева Летиция, которая всегда поддерживает мужа на официальных мероприятиях и торжественных приемах, не изменила собственным принципам и в этот раз. Во время визита их радушно приветствовала публика.

Горячая тема: Королева Летиция и король Филипп VI примерили роскошные образы для приема: фото

На этот раз для рабочей поездки Летиция выбрала наряд от премиальных мировых домов мод. Так, в солнечной провинции Севилья она появилась в шелковой рубашке и юбке длины миди с анималистичным принтом в черно-белых оттенках. Дизайнером такого легкого образа выступила британская модельер и основательница бренда Victoria Beckham.

Элегантный аутфит королева Испании дополнила достаточно сдержанными аксессуарами, надев черно-белые серьги. Темная обувь на высокой шпильке гармонировала с рубашкой и юбкой. Завершил look дневной макияж и неизменная легкая укладка.


Кролева Летиция во время визита в Эсиху / Getty Images


Кролева Летиция во время визита в Эсиху / Getty Images

Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
сегодня
1370
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды Летиция, королева Испании
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:16 75 лет со дня рождения Боба Марли: 10 песен исполнителя, которые изменили мир
Віра Стадник 533
сегодня 11:00 Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская
Юлія Михайлова 1912
сегодня 10:01 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
Юлія Михайлова 2399
сегодня 08:59 Знаменитые модели пришли на благотворительную вечеринку amfAR: самые эффектные образы
Юлія Михайлова 90
5 февраля 21:38 10 самых известных хитов "Тартак", на которых выросли поколения украинцев
Уляна Журба 141
Новости
Больше новостей
Залиште відгук