В наряде с тропическим принтом: Дженнифер Лопес примерила главный тренд весны-лета 2020

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес известна хорошим чувство стиля и вкусом в одежде. На днях звезда позировала на модном показе Versace, где продемонстрировала главный тренд этого сезона – тропический принт.

Джей Ло для многих является настоящей иконой стиля, она всегда выглядит великолепно на светских мероприятиях, мировые бренды хотят, чтобы она представляла их одежду. Звездная львица не раз выходила на публику в наряде от Versace. Во время последнего показа Дженнифер показала главный тренд этой весны.

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На подиуме знаменитость появилась в облегающем платье с тропическим принтом. Это уже не первый раз звезда выбирает именно такой наряд. Ранее в похожей одежде она выступала на концертах и ​​выбирала такие яркие вещи для повседневных прогулок.

Известный украинский дизайнер отметил, что именно тропический принт будет одним из самых актуальных весной-летом 2020 года.

Тропический принт! Надеюсь, помнят эффектное появление Дженнифер Лопес в тропическом платье от Versace? Вот-вот! Главный тренд будущего лета был определен моментально. Веревка вместо пояса! Ну конечно! Как джунгли без веревки? Именно она станет главным аксессуаром этой весной! Идеально как под элегантное платье, так и под утилитарный комбинезон,

– рассказал модельер.

На лице у Лопес видим макияж в естественных тонах, в котором выделены глаза. Волосы звезды собраны в высокий хвост.



Дженнифер Лопес на показе Versace / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес на показе Versace весна-лето 2020 / Фото: Getty Images

Предлагаем вспомнить прошлые выходы любимицы миллионов в ярких образах от Versace, украшением которых стал тропический принт.



Дженнифер Лопес во время тура в 2014 году / Фото: Getty Images