В наряде со смелым декольте: Жозефин Скривер украсила обложку глянца

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Датская модель Жозефин Скривер, которая совсем скоро станет женой американского исполнителя Bohnes, снялась для обложки майского выпуска глянцевого журнала Marie Claire.

Фото с обложки Жозефин опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи Скривер сообщила, что майский выпуск глянца выйдет в продажу с 16 апреля. Зато электронная версия станет доступной после 14 апреля.

"Я благодарна быть частью этой красивой истории", – добавила она.

На обложке модель позирует в ярко-розовых широких штанах и красной блузе с плиссированными рукавами и глубоким декольте. Темно-синий пояс делает удачный акцент на стройной фигуре Жозефин. Манящий образ Скривер завершают нюдовый макияж и слегка влажные волосы, зачесанные назад.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Marie Claire / Instagram / @josephineskriver

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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