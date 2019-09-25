В наряде за почти 3 тысячи долларов: Мелания Трамп посетила заседание Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке продолжается одно из самых ожидаемых политических событий – заседание Генассамблеи ООН. На западе уже успели выступить знаменитые политики, среди которых – Президент США Дональд Трамп. Поддержать мужа в такой день пришла очаровательная Мелания, которая засветила довольно дорогой наряд.

Как известно, выступление Дональда Трампа состоялось 24 сентября. По традиции, перед обнародованием своего доклада глава Белого дома и его очаровательная жена Мелания приняли участие в фотографировании. На общение с журналистами у президентской четы было мало времени, поэтому после нескольких снимков и вопросов они сразу же отправились в зал заседания Генассамблеи ООН, где первая леди заняла скромное место позади высокопоставленных гостей.

Читайте также: Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН без белья: фото

Однако не только такое скромное поведение привлекло внимание СМИ. Журналисты LifeStyle 24 отметили стильный образ, который первая леди США подобрала для особого события. Перед камерами Мелания Трамп предстала в светлом тренче от легендарного бренда Gucci. Стоимость наряда оценивают в около 3 тысяч долларов. Свой образ знаменитая модница дополнила светлым платьем, которое виднелась из-под верхней одежды, и обувью на каблуках.



Дональд и Мелания Трамп в Нью-Йорке / Instagram / @flotus



Мелания Трамп в зале Генассамблеи ООН / Instagram / @flotus



Мелания Трамп на Генассамблее ООН / Getty Images

Согласно кадрам, которые появились в сети, на протяжении всего события Мелания Трамп была очень сосредоточена и выглядела несколько озабоченно. И для этого, конечно, есть причина. Президент написал, что 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг "похожа на очень счастливую девочку, которая ждет светлое и замечательное будущее". В то же время школьница привлекла внимание на проблемы с изменением климата, заявив, что бездействие приведет к массову вымиранию людей.

Многие обратились к Мелании Трамп, чтобы та повлила на своего мужа, ведь первая леди воплощает проект против буллинга в школе и любой травли. Сейчас представительница Белого дома не прокомментировала массовые обращения и решила поддержать президента.

Важно: Голливудские звезды публично поддержали экоактивистку Грету Тунберг