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В нас течет одна кровь, но мы совсем разные, – Sonya Kay о тетке Софии Ротару

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Sonya Kay рассказала о тетке Софии Ротару / LifeStyle 24

Украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) с начала вокальной карьеры сравнивают с Софией Ротару. Это и неудивительно, ведь девушка – племянница знаменитой артистки и была названа в ее честь.

В эксклюзивном интервью LifeStyle 24 София Хлябич откровенно рассказала об отношении к творчеству своей звездной родственницы и сравнение ее с Софией Ротару.

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По словам Sonya Kay, многих интересует ее общение с тетей. Однако артистка уверяет всех: она бесконечно уважает Софию Ротару, но считает, что ее музыка кардинально другая. Поэтому певица активно работает, чтобы ее имя ассоциировалось с качественным контентом, а не только со знаменитой родственницей.

"Уже хотелось бы, чтобы меня воспринимали как личность, поскольку я делаю совсем другую музыку. В нас течет одна кровь, но мы совсем разные люди. Я очень ее уважаю. Она для меня эталон, ведь очень много сделала для украинской музыки. Я ее очень люблю, но хочу, чтобы меня называли Sonya Kay, а не племянницей Ротару. Я очень много работаю со своей командой, и мы делаем все, чтобы нас воспринимали как отдельный сольный проект Sonya Kay", – поделилась певица.

Интересно, что вся семья звезды – творческая. Отец Sonya Kay был художественным руководителем ансамбля "Черемош", а мама – одной из вокалисток коллектива. Но несмотря на такую ​​генетику девушка не могла и подумать, что когда-нибудь станет певицей. С детства она ходила в танцевальный кружок, поэтому все родственники были уверены – София Хлябич станет балериной.

Я в жизни не могла подумать, что буду петь. Вообще! У меня этого даже в мыслях не было. Я 7 лет занималась танцами, поэтому мама думала, что я стану балериной. Но не сложилось,
– вспомнила Sonya Kay.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Образование певица получила в Великобритании, однако быть дизайнером интерьеров она не хотела. Sonya Kay решила начать вокальную карьеру и с тех пор ни разу не пожалела о своем решении. Сейчас певица может похвастаться десятками успешных синглов и альбом "Слухай моє серце". Уже в 2020 году она готовит для меломанов чувственный сюрприз: Sonya Kay представляет свою песню, посвященную жениху.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle София Ротару
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