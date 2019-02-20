В неоновом наряде: певица Рианна отпраздновала день рождения – фото

Популярная барбадосская исполнительница Рианна 20 февраля отпраздновала свое 31-летие. В честь дня рождения певица устроила вечеринку в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз.

Для праздника Рианна надела зеленое неоновое платье на бретелях, которое дополнила яркой розовой помадой.

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Звезда выглядела в свой день рождения очень счастливой и постоянно улыбалась. Известно, что среди приглашенных на вечеринку были близкие друзья звезды. Однако пока неизвестно, поздравил ли певицу ее бывший бойфренд миллиардер Хассан Джамиль из Саудовской Аравии.

К слову, слухи о романе Рианны и Хассана Джамиля появились летом 2017 года, когда в сети появились фотографии певицы и ее возлюбленного во время поцелуев на Ибице. Впоследствии папарацци подловили певицу Рианну с кольцом на безымянном пальце левой руки, что спровоцировало слухи о ее помолвке с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. В июне 2018 года стал известно, что пара разошлась, однако в августе папарацци их еще поймали на очередной громкой ссоре.