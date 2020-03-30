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В Netflix придумали оригинальный способ, как заставить людей соблюдать условия карантина

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Netflix запустил волну спойлеров / www.eduget.com

Мир страдает от пандемии коронавируса. Однако даже жуткие данные о смертности от COVID-19 не заставляют некоторых людей придерживаться условий самоизоляции. Поэтому представители стриминговой компании Netflix придумали оригинальный способ, как заставить людей оставаться дома во время карантина.

В США установили большие бигборды со спойлерами самых популярных шоу Netflix. Плакаты раскрывают острые детали фильмов и сериалов, поэтому прогулки по городу для киноманов могут испортить им настроение. Таким образом Netflix оригинально призвал людей оставаться дома на самоизоляции.

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Оригинальную идею подали ученики Miami Ad School. Именно они предложили установить щиты со спойлерами. Сейчас Netflix рассказал, что будет в эпизодах сериалов "Очень странные дела", "Нарко" и "Любовь слепа".

Если вирус не помешает вам выйти, то возможно смогут эти спойлеры,
– заявили представители Netflix.


Спойлеры от компании Netflix


Netflix призывает оставаться дома

По состоянию на 29 марта в США подтвердили COVID-19 у 142 178 человек. Из них умерли от осложнений – 2 484 человека. В то же время выздороветь удалось 1 095 инфицированным. По расчетам западных СМИ, в этот уикенд каждые 17 минут в Нью-Йорке умирал человек от коронавируса. Кроме этого, всего за сутки количество инфицированных возросло на 20 тысяч.

Такие данные вызваны тем, что люди пренебрегают советами ВОЗ и правительства и выходят на улицы. В то же время Дональд Трамп решил пока не вводить жесткий карантин в стране, как это сделали в Италии.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости США Netflix Кино
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