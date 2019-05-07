В нежном платье с цветочным принтом: эффектный образ королевы Испании

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Королева Летиция в цветочном платье
Королева Летиция в цветочном платье / www.gettyimages.com

Королевские семьи всегда находятся в центре внимания общественности, поэтому каждый выход титулованных представителей вызывает фурор в сети. Так, 7 мая испанская королева Летиция ошеломила всех эффектным появлением на официальном мероприятии.

Очаровательная жена короля Филиппа VI стала приглашенной гостьей на праздновании Всемирного дня Красного Креста. Во время официального события, которое состоялось в Сарагосе 7 мая, королева Летиция пообщалась с волонтерами и активистами испанского филиала организации. Кроме этого, она приняла участие в церемонии награждения престижными наградами.

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Но не только появление Ее Величества вызвало восторг у ее сторонников, но и одежда, которую представитель монархии засветила. Для особого выхода Летиция выбрала нежное светлое платье с цветочным и анималистическим принтом. Миди-наряд выглядел роскошно и подчеркивал стройную фигуру королевы.

К элегантному образу Летиция подобрала туфли-лодочки и клатч. Стильные украшения с зеленым камнями и макияж с акцентом на глаза завершили look королевы Испании.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Іспанська королева в Сарагосі

Испанская королева в Сарагосе / Getty Images

Как известно, Летиция является королевским патроном ряда благотворительных организаций. В частности, Ее Величество активно поддерживает Красный Крест в Испании и Всемирную продовольственную программу гуманитарных организаций.

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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