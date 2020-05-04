В Николаевской области впервые появились розовые фламинго: фото

Сегодня, 4 мая, на Тилигульском лимане в Николаевской области, впервые зафиксировали появление розовых фламинго. Там появилось сразу 5 птиц.

Тилигульский лиман расположен на территории Одесской и Николаевской областей. Именно он является самым большим водоемом Северного Причерноморья. Сейчас там впервые появились розовые фламинго, о на официальной странице в фейсбуке сообщил региональный ландшафтный парк "Тилигульский".

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Розовый фламинго – единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза. В Николаевскую область прилетели 5 этих удивительных птиц.

Первая встреча с этой редкой птицей – розовым фламинго на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали в акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать,

– говорится в сообщении ландшафтного парка.