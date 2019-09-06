В Нью-Йорке открыли музей, который порадовал всех поклонников сериала "Друзья"

На знаменитом Манхэттене, что в Нью-Йорке, открыли особый музей. Отныне все поклонники сериала "Друзья" (Friends) могут посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки киноленты.

В мире продолжают отмечать 25-летие популярного сериала "Друзья". Его феномен не могут объяснить, ведь успешный проект и до сих пор пересматривают миллионы киноманов, а любой товар с упоминанием сериала становится хитом продаж.

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События ситкома происходят в Нью-Йорке, следовательно именно в этом мегаполисе решили открыть особый музей с экспонатами сериала. На информационном портале ABC появились фото и видео, сделанные во время открытия заведения. Согласно кадрам, музей имеет немало тематических комнат и экспонатов, взятых со съемочной площадки. В частности, посетители смогут увидеть репродукцию комнат главных героев, знаменитую кофейню Central Perk и фонтан, что был на начальных кадрах фильма.

Кроме этого, представители Warner Brothers передали музею жуткую картину Фиби, рабочую одежду Моники и знаменитые кожаные штаны Роса. Для ярых поклонников открыли и магазин, где можно приобрести товары в стиле сериала "Друзья".

Каждый, кто любит смотреть "Друзья", будет в восторге от того, что придет в этот музей и просто погрузится в воспоминания. Дома у вас это не удастся сделать. Поэтому я думаю, что приехать сюда и стать частичкой "Друзей" – это прекрасно и волнительно. Здесь атмосфера и даже запах такие, как были когда-то, на съемках,

– рассказала актриса Мэгги Уилер, сыгравшая Дженис.

Сейчас сеть покоряют фото и видео, сделанные с открытия музея. На кадрах видно, что гости музея могут не только посмотреть экспонаты, но и сесть в кресла Джоуи и Чендлера, или сыграть в минифутбол, или же отведать кофе в Central Perk.



Экспонаты музея сериала "Друзья" / Фото: ABC

Смотрите видео с открытия музея в Нью-Йорке, посвященного сериалу "Друзья":

Что известно о сериале "Друзья"?Сериал получил бешеную популярность после выхода первых серий в 1994 году. И до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают забавные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фиби.



В центре сюжета – история 6 молодых людей, живущих в квартирах напротив. Как и все жители Нью-Йорка, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Следовательно главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимом кафе рядом с домом. Смешные истории "Друзей" покорили весь мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.