В Нью-Йорке показали восковую копию модели Алессандры Амбросио: пикантные фото

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Алессангдра Амбросио в сексуальном платье / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильская модель Алессандра Амбросио – любительница коротких платьев и провокационных образов. На днях она это в очередной раз доказала, придя на выставку восковых фигур в Музее мадамТюссо.

На открытии новых экспонатов Алессандра Амбросио была приглашенной звездой, о чем охотно рассказала поклонникам в инстаграм-блоге. Туристы теперь могут увидеть восковую копию модели в Нью-Йорке.

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Авторы скульптуры воссоздали лицо манекенщицы настолько подробно, что, глядя на фото, ее невозможно было отличить от настоящей Алессандры. Поэтому немало поклонников сначала подумали, что манекенщица похвасталась очередным выходом в красном мини-платье.
Копия Алессандры Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

Воскова фігура моделі
Восковая фигура модели / Instagram / @alessandraambrosio

И уже на следующей фотографии Алессандра Амбросио охотно позировала рядом со своей восковой копией. Обе красавицы были в мини-платьях, демонстрируя стройные ноги. По традиции, модель передала в Музей мадам Тюссо свой наряд, чтобы образ скульптуры был безупречным.

Такой захватывающий день... Это честь получить еще одну восковую фигуру, на этот раз в моем втором доме – Нью-Йорке. Приходите и убедитесь в этом,
– написала пораженная модель. 

Интересно, что на мероприятие она пришла в сопровождении своего 7-летнего сына Ноа. Школьник не растерялся: он с удовольствием позировал со звездной мамой и ее восковой копией.

Алессандра Амбросіо з сином Ноа
Алессандра Амбросио с сыном Ноа / Instagram / @alessandraambrosio

Музей мадам Тюссо у Нью-Йорку
Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке / Instagram / @alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо у Нью-Йорку
Алессандра Амбросио в Нью-Йорке / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода
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