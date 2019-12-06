В Нью-Йорке показали восковую копию модели Алессандры Амбросио: пикантные фото

Бразильская модель Алессандра Амбросио – любительница коротких платьев и провокационных образов. На днях она это в очередной раз доказала, придя на выставку восковых фигур в Музее мадамТюссо.

На открытии новых экспонатов Алессандра Амбросио была приглашенной звездой, о чем охотно рассказала поклонникам в инстаграм-блоге. Туристы теперь могут увидеть восковую копию модели в Нью-Йорке.

Читайте также: Модель Алессандра Амбросио показала идеальную фигуру в купальнике

Авторы скульптуры воссоздали лицо манекенщицы настолько подробно, что, глядя на фото, ее невозможно было отличить от настоящей Алессандры. Поэтому немало поклонников сначала подумали, что манекенщица похвасталась очередным выходом в красном мини-платье.

Копия Алессандры Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Восковая фигура модели / Instagram / @alessandraambrosio

И уже на следующей фотографии Алессандра Амбросио охотно позировала рядом со своей восковой копией. Обе красавицы были в мини-платьях, демонстрируя стройные ноги. По традиции, модель передала в Музей мадам Тюссо свой наряд, чтобы образ скульптуры был безупречным.

Такой захватывающий день... Это честь получить еще одну восковую фигуру, на этот раз в моем втором доме – Нью-Йорке. Приходите и убедитесь в этом,

– написала пораженная модель.

Интересно, что на мероприятие она пришла в сопровождении своего 7-летнего сына Ноа. Школьник не растерялся: он с удовольствием позировал со звездной мамой и ее восковой копией.



Алессандра Амбросио с сыном Ноа / Instagram / @alessandraambrosio



Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке / Instagram / @alessandraambrosio