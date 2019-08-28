В новом фильме от Marvel появится супергерой-гей: подробности

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Персонажи из фильмов от Marvel
Персонажи из фильмов от Marvel / Polygon

На фоне скандала между студиями Disney и Sony за прибыль от фильма "Человек-Паук" президент киновселенной Marvel удивляет фанатов громкими заявлениями. Кевин Фейдж рассекретил важную деталь сюжета будущей премьере ленты "Вечные". В новой части супергеройского фильма впервые за историю появится персонаж-гей.

В рамках выставки D23 Expo, которая проходила в Калифорнии на днях, президент студии Marvel Кевин Фейдж сообщил, что в фильме "Вечные" впервые появится супергерой-гей. Об этом сообщает иностранное издание Entertainment Weekly.

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Более того, 46-летний глава Marvel Studios приоткрыл дверь в съемочный процесс и рассекретил еще несколько деталей из сюжета. По его словам, новоиспеченный супергерой будет довольно интересным персонажем.

Он женат, у него есть семья, и это лишь малая часть того, кем он является,
– заявил Кевин Фейдж.

Как сообщалось ранее, в картине также сыграют голливудская знаменитость Анджелина Джоли, звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, Джемма Чанг, а также Сальма Хайек. А фильм "Вечные" расскажет об истории расы сверхлюдей, которые появились благодаря магическим космическим существам целестиалам.

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Теги: Кино LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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