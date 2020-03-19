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В объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине

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Эпатажная исполнительница присоединилась к числу тех знаменитостей, которые в непростое время решились на самоизоляцию. Так, Леди Гага призналась, что в течение последних 6 дней выполняла условия карантина и рассекретила, как проводит свой досуг дома.

Несмотря на то, что Леди Гага на протяжении последних лет остается одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса, певица довольно редко афиширует личную жизнь на страницах собственного инстаграма. В то время, когда страны одна за другой закрываются на карантин, она решила уделить усиленное внимание армии своих фанатов.

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Звезда опубликовала новый снимок в объятиях своего избранника Майкла Полански, роман с которым обнародовала в феврале в этом году. На фото видно, что Леди Гага заручилась поддержкой любимого, которого не отпускает во время карантина, и наслаждается временем дома.

6 день карантина! Остаемся сильными, играем в видеоигры и карты и заботимся о себе. Важное напоминание: оставайтесь максимально свободным от стресса и двигайте своим телом,
– написала знаменитость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Сама же Леди Гага посоветовала всем оставаться дома, ведь это "хороший поступок для мира". Ранее она отметила, что хотя в группе риска пожилые люди, молодым стоит заботиться об их безопасности и не подвергать угрозе заболевания. Сама же исполнительница признавалась, что ей сложно самоизолироваться от родных – родителей и бабушки, однако сегодня это элементарные методы защиты.

Кроме того, инсайдеры уверяют, что артистка с головой окунулась в новые отношения. Сначала она старалась держать личную жизнь в тайне, однако чувства оказались сильнее общественное мнение: "Гага очень серьезно относится к своему новому бойфренду. Между ней и Майклом была такая связь, которую уже трудно было держать в секрете. Друзья уже много лет не видели Гагу такой счастливой".

Напомним, что 33-летняя Леди Гага начала встречаться с бизнесменом и известным инвестором Майклом Полански, подтвердив слухи о романе в феврале в этом году. Мужчина учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики, а сейчас является генеральным директором компании Parker Group

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Леди Гага
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