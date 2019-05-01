В объятиях мужа: Оля Фреймут показала стройную фигуру в купальнике

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на отдых в турецкий город Белек вместе со своими детьми и мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

Фото с отдыха Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Фреймут в бежевом закрытом купальнике и платке на голове позирует в объятиях своего любимого мужчины. Супруги выглядят счастливыми и наслаждаются морским отдыхом.



Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia



Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Также Ольга показала на снимках своих дочерей – старшую Злату и младшую Евдокию, которая заходила в море на руках у дедушки.

"Евдокия с дедушкой знакомятся с морем", – подписала снимок Фреймут.



Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Instagram / @freimutolia



Дочь Ольги Фреймут с дедушкой / Instagram / @freimutolia