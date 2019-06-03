В облегающем белом комбинезоне: горячий образ Ким Кардашян

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

На днях знаменитый рэпер Канье Уэст сделал приятный сюрприз для своей жены в честь 5-летия со дня свадьбы – привез ее на концерт популярной канадской певицы Селин Дион в Лас-Вегас.

Для выхода жена Канье Уэста подготовила эффектный комбинезон от Dolce & Gabbana. Новые снимки Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Наряд светской львицы был украшен стразами и расшит блестящими камнями. Дополнили образ белые длинные перчатки и остроносые туфли в тон.

Интересно, что комбинезон является винтажным, а не из новой коллекции. Добавим, ранее Кардашян часто копировала культовые образы модели Наоми Кэмпбелл.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

образ що повторила Кім Кардашян
Образ, который повторила Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Помогал Кардашян одеться на мероприятие сам Доменико Дольче – один из основателей Dolce & Gabbana. Помощницей итальянского модельера была старшая дочь Ким.

"Спасибо, Доменико! Надеюсь, Норт была хорошим помощником", – добавила в подписи Ким.

Кім Кардашян
Ким Кардашян с дочерью Норт и Доменико Дольче с ассистенкой / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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