В облегающем белом комбинезоне: горячий образ Ким Кардашян

На днях знаменитый рэпер Канье Уэст сделал приятный сюрприз для своей жены в честь 5-летия со дня свадьбы – привез ее на концерт популярной канадской певицы Селин Дион в Лас-Вегас.

Для выхода жена Канье Уэста подготовила эффектный комбинезон от Dolce & Gabbana. Новые снимки Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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Наряд светской львицы был украшен стразами и расшит блестящими камнями. Дополнили образ белые длинные перчатки и остроносые туфли в тон.

Интересно, что комбинезон является винтажным, а не из новой коллекции. Добавим, ранее Кардашян часто копировала культовые образы модели Наоми Кэмпбелл.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Образ, который повторила Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Помогал Кардашян одеться на мероприятие сам Доменико Дольче – один из основателей Dolce & Gabbana. Помощницей итальянского модельера была старшая дочь Ким.

"Спасибо, Доменико! Надеюсь, Норт была хорошим помощником", – добавила в подписи Ким.



​Ким Кардашян с дочерью Норт и Доменико Дольче с ассистенкой / Instagram / @kimkardashian



​Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



​Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian