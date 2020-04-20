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В облегающем платье с ярким принтом: беременная Джамала очаровала сеть новым образом

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Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Известная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала на карантине часто устраивает домашние фотосессии, где предстает в различных интересных образах. Артистка поделилась с поклонниками результатом очередной съемки.

Карантин – это возможность больше времени уделить себе, найти новые увлечения. Певица Джамала в изоляции придумывает интересные образы и устраивает домашние фотосессии. Волшебными фотографиями с радостью делится с поклонниками на личной странице в инстаграме.

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На новых фото Джамала продемонстрировала черное шелковое платье с короткими рукавами и ярким принтом. Такой облегающий наряд красиво подчеркнул ее округлый животик, ведь исполнительница находится на последних месяцах беременности. Она ожидает появления второго ребенка.

Волосы артистка уложила ровно, макияж сделала легкий и сияющий, с черными стрелками на веках. В публикации Джамала пожелала подписчикам хорошего настроения и анонсировала новые музыкальные сюрпризы.

Беременная Джамала в черном платье с ярким принтом / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала снялась в домашней фотосессии / Instagram / @jamalajaaa


Джамала устроила домашнюю фотосессию на карантине / Instagram / @jamalajaaa

Очередная домашняя фотосессия беременной Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Кристина Кобак
Теги: Джамала Стиль и мода LifeStyle
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