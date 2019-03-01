В обольстительном боди и на каблуках: Рианна рекламирует коллекцию белья

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

Знаменитая барбадосская певица Рианна, которая долгое время занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, показала поклонникам в социальных сетях обольстительное фото в элементе одежды из собственной коллекции.

Соблазнительное фото появилось на личной странице Рианны в социальной сети Instagram.

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На фотографии знаменитость позирует в черном боди из своей коллекции Savage x Fenty и на туфлях с высокими шпильками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Ранее Рианна показала еще один стильный образ, который она подготовила для вечеринки. Так, певица примерила короткое платье с воланами, открытыми плечами и леопардовым принтом от французского бренда Alexandre Vauthier Official. Ее образ дополнили черные колготки с босоножками в тон и яркий анималистический клатч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

 

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Теги: Музыка LifeStyle Стиль и мода Рианна
Источник: LifeStyle 24
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