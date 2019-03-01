В обольстительном боди и на каблуках: Рианна рекламирует коллекцию белья

Знаменитая барбадосская певица Рианна, которая долгое время занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, показала поклонникам в социальных сетях обольстительное фото в элементе одежды из собственной коллекции.

Соблазнительное фото появилось на личной странице Рианны в социальной сети Instagram.

Читайте также: Сестры Кардашян снялись полуобнаженными в откровенной фотосессии

На фотографии знаменитость позирует в черном боди из своей коллекции Savage x Fenty и на туфлях с высокими шпильками.

Ранее Рианна показала еще один стильный образ, который она подготовила для вечеринки. Так, певица примерила короткое платье с воланами, открытыми плечами и леопардовым принтом от французского бренда Alexandre Vauthier Official. Ее образ дополнили черные колготки с босоножками в тон и яркий анималистический клатч.