В обольстительном платье и с призрачным танцором: певица Пинк презентовала эффектный клип

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Пинк презентовала новую песню Walk Me Home
Пинк презентовала новую песню Walk Me Home / Скриншот

Популярная американская певица Пинк презентовала в сети свою новую видеоработу. Для съемок клипа Walk Me Home артистка примерила элегантное платье с внушительным разрезом на ноге.

Поклонники певицы Пинк уже привыкли видеть ее в бунтарских образах, которые она дополняет кожаной курткой или же дерзкой спортивной одеждой. И в этот раз для съемок клипа она примерила кардинально другой образ.

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Ожидаемая премьера трека Walk Me Home состоялась еще в феврале 2019 года. А уже через месяц артистка показала эффектный клип, который для нее создал Майкл Грейси – автор фильма "Величайший шоумен".

В ролике Пинк ходила по пустынным ночным улицам города. Звезда выбрала роскошное красное платье, в котором продемонстрировала стройную фигуру и ноги. К наряду Пинк подобрала обувь на каблуке. В таком элегантном образе артистка станцевала с призрачным мужчиной, продемонстрировав свое хореографическое мастерство.

Смотрите новый клип Пинк на песню Walk Me Home: видео

В своем блоге Пинк призналась, что трек Walk Me Home войдет в ее 8 студийный альбом Hurts 2B Human. Его презентацию певица запланировала на апрель 2019 года.

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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