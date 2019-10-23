В образе белого лебедя: Кейт Бекинсейл посетила премьеру фильма в Нью-Йорке
Вечером, 22 октября, голливудская актриса Кейт Бекинсейл стала гостьей премьеры британского драматического фильма Farming, в котором она сыграла одну из главных ролей.
Режиссером фильма выступил британский актер Акіннуойе-Агбадже Адевале, а сюжет Farming основан на событиях из его собственного детства.
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Для выхода на красную дорожку исполнительница главной роли 46-летняя Кейт Бекинсейл подготовила очень эффектное белоснежное платье, которое было украшено перьями. Также в платье из коллекции Georges Chakra была прозрачная блестящая вставка, сквозь которую актриса похвасталась стройными ногами.
Звезда дополнила свой яркий "пернатый" look туфлями-лодочками на каблуке в цвете "металлик". Визажисты сделали актрисе вечерний макияж в коричнево-золотых оттенках с акцентом на глазах.
Кейт Бекинсейл / Getty Images
Кейт Бекинсейл / Getty Images
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