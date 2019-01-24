В образе цыганки Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма "Море соблазна"

Знаменитая голливудская актриса посетила премьеру фильма "Море соблазна", в котором сыграла одну из главных ролей. Для светского события Хэтэуэй надела яркое платье, которое напоминало стиль цыганской женщины.

Мировая премьера фильма "Море соблазна" состоялась в Музее современного искусства, в Нью-Йорке, в среду, 23 января. На дебютном показе киноленты собрались все актеры, которые принимали участие в съемках картины.

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Среди них очаровательная Хэтэуэй, которая недавно продемонстрировала, как носить актуальный цвет 2019 года. Для красной дорожки голливудская актриса выбрала черную водолазку и юбку-плиссе с неординарным принтом. Черная основа в сочетании с синими и небесно-голубыми полосками и длина до пят создали имитацию цыганского стиля. Особым акцентом юбки стали разрезы от бедра, которые позволили рассмотреть ножки 36-летней Энн Хэтэуэй.



Энн Хэтэуэй на премьере фильма "Море соблазна"​ / Getty Images

Энн Хэтэуэй на премьере фильма "Море соблазна" / Getty Images

Компанию ей составил Мэттью Макконахи, сыгравший в фильме ее бывшего мужа. Для допремьерного показа актер одел коричневый костюм винтажного стиля и белую рубашку.



Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи на премьере фильма "Море соблазна"​/ Getty Images