В образе цыганки Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма "Море соблазна"

9 Читати новину українською
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй / Getty Images

Знаменитая голливудская актриса посетила премьеру фильма "Море соблазна", в котором сыграла одну из главных ролей. Для светского события Хэтэуэй надела яркое платье, которое напоминало стиль цыганской женщины.

Мировая премьера фильма "Море соблазна" состоялась в Музее современного искусства, в Нью-Йорке, в среду, 23 января. На дебютном показе киноленты собрались все актеры, которые принимали участие в съемках картины.

Читайте также: Напуганная Хэтэуэй и соблазненный Мэттью Макконахи в новом трейлере фильма "Море соблазна"

Среди них очаровательная Хэтэуэй, которая недавно продемонстрировала, как носить актуальный цвет 2019 года. Для красной дорожки голливудская актриса выбрала черную водолазку и юбку-плиссе с неординарным принтом. Черная основа в сочетании с синими и небесно-голубыми полосками и длина до пят создали имитацию цыганского стиля. Особым акцентом юбки стали разрезы от бедра, которые позволили рассмотреть ножки 36-летней Энн Хэтэуэй.

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй на премьере фильма "Море соблазна"​ / Getty Images

Енн Гетевей

Энн Хэтэуэй на премьере фильма "Море соблазна" / Getty Images

Компанию ей составил Мэттью Макконахи, сыгравший в фильме ее бывшего мужа. Для допремьерного показа актер одел коричневый костюм винтажного стиля и белую рубашку.

Енн Гнетевей Меттью Макконехі Море спокуси
Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи на премьере фильма "Море соблазна"​/ Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
сегодня 17:35 Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
37
Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
сегодня 15:03 Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
53
Тренды детской литературы в 2019 году
сегодня 12:55 Тренды детской литературы в 2019 году
32
Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
23 января 17:01 Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
95
Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
23 января 14:21 Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
2
Даутцен Крус – 34 года! Пятерка самых привлекательных образов супермодели
23 января 11:00 Даутцен Крус – 34 года! Пятерка самых привлекательных образов супермодели
Юлія Девда 416
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук