В образе Харли Квинн: Марго Робби показала новый стиль злодейки во время съемок фильма

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Марго Робби
Марго Робби / www.gettyimages.com

Австралийская актриса, в частности, звезда фильма "Отряд самоубийц" Марго Робби, которая снова сыграет злодейку Харли Квинн в новом фильме "Хищные птицы" (Birds of Prey) по комиксам DC, показала новый образ своей героини на съемочной площадке.

Папарацци сфотографировали Робби во время съемок в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Поэтому фанаты фильма "Отряд самоубийц" могут рассмотреть один из образов Харли в будущей ленте. На героине – розовый кроп-топ, джинсовые шорты, яркая куртка и множество татуировок.

На площадке звезда сыграла бегство от полиции и Рози Перес, которая играет детектива Рене Монтойя.

Марго Роббі в образі Харлі Квінн
​Марго Робби в образе Харли Квинн / Daily Mail / Backgrid

Марго Роббі в образі Харлі Квінн
​Марго Робби в образе Харли Квинн / Daily Mail / Backgrid

Марго Роббі в образі Харлі Квінн
​Марго Робби в образе Харли Квинн / Daily Mail / Backgrid

Марго Роббі в образі Харлі Квінн
​Марго Робби в образе Харли Квинн / Daily Mail / Backgrid

Добавим, что 28 января на YouTube появился первый тизер фильма "Хищные птицы".

Фильм "Хищные Птицы": смотрите тизер

Кто такая Харли Квинн?
Это вымышленный персонаж комиксов DC Comics, антигероиня, помощница Джокера и один из врагов Бэтмена. Персонаж был создан Полом Дини и Брюсом Тиммом и впервые появился в мультсериале "Бэтмен" в сентябре 1992 года. Интересно, что Харли Квинн часто является напарницей, а также любовницей Джокера, с которым она познакомилась, работая психиатром в больнице Аркхема в Готэм-Сити, где в течение длительного времени лечился Джокер.

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Теги: LifeStyle Голливуд
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