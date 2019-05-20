В образе ящерицы: редкий выход Евы Лонгории со своим мужем – фото

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория приехала на Каннский кинофестиваль и щеголяет во время каждого своего выхода стройной фигурой, над которой она работала в течение последнего года после рождения мальчика Сантьяго.

Ева Лонгория приехала в Канны вместе со своей семьей – 11-месячным сыном Сантьяго и мужем Хосе Антонио Бастоном. Об этом стало известно после совместного выхода супругов в мир.

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Хосе Антонио редко появляется в объективах папарацци вместе со своей женой, однако супруги таки засветились на ужине, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.



Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон / Getty Images

Для выхода Ева надела эпатажное полупрозрачное платье из коллекции бренда Atelier Zuhra. Поклонникам актриса напомнила образ ящерицы. Завершили look босоножки на высоком каблуке с зелеными стразами и макияж в тон.



Ева Лонгория / Getty Images



Ева Лонгория / Getty Images