В образе принцессы Дианы: появились первые кадры Эммы Коррин со съемок сериала "Корона"

Третий сезон сериала "Корона" выйдет на экраны уже в ноябре 2019 года, однако актерский состав и съемочная команда не отдыхают и уже готовят для фанатов биографической ленты новый, четвертый. сезон. И, как ранее сообщалось, в будущих эпизодах наконец появится любимица миллионов, невестка Елизаветы II, принцесса Диана.

Исторический драматический сериал "Корона" сразу полюбился фанатам британской королевской семьи, ведь он рассказывает настоящую историю становления Елизаветы II как королевы, а также ее семьи. Поэтому осенью 2019 года на экран успешно выйдет третий сезон ленты, а съемочная команда активно готовит четвертый.

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Несмотря на то, что точную дату премьеры пока не называют, первые кадры со съемочной площадки уже появились в сети. Сейчас съемки проходят в испанском городе Альмерия на юго-востоке

На снимках предстала 23-летняя Эмма Коррин, которой досталась желанная роль принцессы Дианы, супруги принца Чарльза, а также актер Джош О'Коннор, который сыграет сына Елизаветы II.



Эмма Коррин и Джош О'Коннор в образах принцессы Дианы и принца Чарльза / Cosmopolitan

Что интересно, образ в котором предстала исполнительница роли Леди Ди, потрясающе подобен к образу принцессы Дианы во время ее путешествия в Австралии в 1983 году. Эмма Коррин предстала перед камерой в легком белом платье, светлых балетках и с небольшой сумкой. Точно таким же нарядом очаровывала поклонников принцесса Диана.

Принцесса Диана и принц Чарльз, Австралия, 1983 год / Cosmopolitan