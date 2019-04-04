В образе Зорро: Олег Винник презентовал юмористический клип "Пчела Майя"

Украинский певец Олег Винник удивил поклонников новой видеоработой. Артист записал песню "Пчела Майя" и презентовал юмористический клип к ней.

Ритмичную песню Олег Винник написал самостоятельно, а вот забавный клип ему помогла создать режиссер Елена Винярская. По ее задумке, ролик соединил мотивы трех популярных кинолент – "Отчаянного", "Один дома" и "Маски Зорро".

Читайте также: Олег Винник примерил образ тореадора для нового клипа: неожиданные фото

Для съемок клипа Олег Винник примерил кардинально другой образ. Перед камерой артист предстал с длинными волосами, что понравилось далеко не всем его поклонницам. Кроме этого, певец вібрал традиционные испанские костюмы, что добавило колорита видео в стиле вестерн. В сети Олег Винник поделился мнениями относительно выпуска нового клипа, отметив, что последние его работы кардинально разные.

Если сравнивать мои последние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя" – это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть двух разных Олегов Винников. Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совершенно разные песни, и мне нравится создавать разные картинки,

– признался Олег Винник.

В новом клипе "Пчела Майя" певец пришел на помощь 8-летней девочке, которая осталась одна дома. Он становится ее воображаемым другом и защитником.

Новый клип Олега Винника "Пчела Майя": смотрите видео клипа

Олег Винник – "Пчела Майя": текст песни

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.