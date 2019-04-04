В образе Зорро: Олег Винник презентовал юмористический клип "Пчела Майя"

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Олег Винник - Пчела Майя - слушать онлайн, текст новой песни
Олег Винник презентовал новую песню / Скриншот

Украинский певец Олег Винник удивил поклонников новой видеоработой. Артист записал песню "Пчела Майя" и презентовал юмористический клип к ней.

Ритмичную песню Олег Винник написал самостоятельно, а вот забавный клип ему помогла создать режиссер Елена Винярская. По ее задумке, ролик соединил мотивы трех популярных кинолент – "Отчаянного", "Один дома" и "Маски Зорро".

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Для съемок клипа Олег Винник примерил кардинально другой образ. Перед камерой артист предстал с длинными волосами, что понравилось далеко не всем его поклонницам. Кроме этого, певец вібрал традиционные испанские костюмы, что добавило колорита видео в стиле вестерн. В сети Олег Винник поделился мнениями относительно выпуска нового клипа, отметив, что последние его работы кардинально разные.

Если сравнивать мои последние видеоработы "Роксолана" и "Пчела Майя" – это стилистически противоположные клипы, в которых вы сможете увидеть двух разных Олегов Винников. Но в этом и заключается творчество. Так складывается, что я пишу совершенно разные песни, и мне нравится создавать разные картинки,
– признался Олег Винник.

В новом клипе "Пчела Майя" певец пришел на помощь 8-летней девочке, которая осталась одна дома. Он становится ее воображаемым другом и защитником.

Новый клип Олега Винника "Пчела Майя": смотрите видео клипа

Олег Винник – "Пчела Майя": текст песни

Все в доме в цветах, даже шкатулка.
С цветочными принтами туфли и сумка.
Рисуешь цветы, хиты напевая,
Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.
Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.
Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.
Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.
Цветы идеальные слаще лукума.
Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,
С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.
Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.
Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.
Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.
Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.
Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

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Теги: LifeStyle Музыка Олег Винник
Источник: LifeStyle 24
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