В обтекаемом платье из латекса: Кортни Кардашян взбудоражила фанов соблазнительным образом

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Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

40-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни поразила поклонников своим эффектным выходом в провокативном образе.

На своей странице в инстаграме Кортни Кардашян опубликовала снимки, на которых она изображена в красном латексном платье длины мини и с глубоким вырезом декольте.

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Старшая из сестер Кардашян-Дженнер завершила свой образ черными босоножками на высоком каблуке и маленькой сумкой в тон. Стилисты сделали Кортни насыщенный макияж с акцентом на глазах и собрали волосы в хвост.

"Минни Маус", – лаконично добавила в подписи Кортни.

Кортні Кардашян
Кортни Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash

Вместе с Кортни в объективы папарацци попала ее сестра, супермодель Кендалл Дженнер. Что интересно, знаменитости выглядят очень контрастно вместе из-за заметной разницы в росте.

Кортні Кардашян і кендалл дженнер
Кортни Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Splash News (@splashnews)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Мода LifeStyle Кендалл Дженнер Кортни Кардашян
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