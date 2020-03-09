В обтягивающем белом платье: Тина Кароль очаровала образом на "Голосе страны"

Украинская поп-дива, любимица миллионов Тина Кароль в очередной раз продемонстрировала свою собственную привлекательность. Во время очередного выпуска вокального шоу "Голос страны" она показала соблазнительный образ в белом обтягивающем платье.

Каждый светский выход Тины Кароль непревзойденный. Звезда каждый раз выбирает наряд, который хорошо подчеркивает ее фигуру. Она очаровательна и неповторима. Фотографии певицы поклонники активно обсуждают в сети инстаграм. Вчера, 8 марта, состоялись первые вокальные бои участников шоу "Голос страны". Артистка продемонстрировала во время них изысканный образ от известного дизайнера.

Читайте также: Тина Кароль рассказала, как защищается от коронавируса: видео

Тина появилась в белом платье от грузинского дизайнера David Koma. Главный акцент в ее образе был сделан на глубокое декольте. Асимметрия белой ткани добавляла наряду еще большей ефектости. Соединила такой наряд с босоножками белого цвета на каблуках. Среди украшений исполнительница выбрала минималистичные сияющие серьги. Уже привычным элементом в ее образах является красная помада, однако на этот раз она решила отказаться от нее и накрасила губы нюдовим оттенком. Волосы артситка собрала в аккуратную прическу, добавив этим нежности.

Отметим, Тина Кароль не впервые выбирает одежду от David Koma. Она часто появляется в нарядах от этого дизайнера на различных событиях.