В обтягивающем красном мини: Бритни Спирс смутила фанов неопрятным образом – видео

Поклонники Бритни Спирс встревожены последними постами певицы в сети. 37-летняя звезда все чаще выкладывает фото в очень провокационных нарядах, которые в 2019 году можно назвать даже пошлыми, и с неопрятно уложенными волосами и размазанным макияжем.

На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала ролик, на котором позирует в двух образах под "любимую французскую песню", что играет фоном.

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Для первого "аутфита" Спирс надела очень обтягивающее кожанное красное платье-мини с откровенным вырезом на декольте, которым она продемонстрировала фигуру. Артистка подчеркнула стройную талию черным поясом. Свой look певица дополнила черными туфлями на высоких шпильках.

В конце видео знаменитость появляется в коротких белых шортах и топе сиреневого цвета.

Бойфренд Бритни Сэм Асгари, который младше певицы на 12 лет, прокомментировал ролик: "Моя любимая девушка". Но поклонники Спирс не так одобрительно отреагировали на ее внешний вид из-за неудачного макияжа и неряшливо уложенных волос. "Ты выглядишь, как будто с похмелья. Поправь свой макияж и прическу", – написал один из пользователей в сети.

Бритни Спирс / Instagram / @britneyspears