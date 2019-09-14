В обтягивающем наряде и питонових ботфортах: Эмили Ратаковски показала стильный образ
Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный и обаятельный аутфит в одном из округов Нью-Йорка, Бруклине.
Для выхода во время нью-йоркской недели моды Эмили Ратаковски примерила эффектный look от дизайнера Michael Kors. "Костюм кошки для Корса", – прокомментировала свой "аутфит" модель.
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Да, действительно черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом на стройной талии вместе с соответствующим макияжем сделал для Эмили образ "кошки".
Дополнили black total look высокие бордовые ботфорты на шпильке и с широкими голенищами с популярным в этом сезоне питоновим принтом.
Эмили Ратаковски / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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