В обтягивающем наряде и питонових ботфортах: Эмили Ратаковски показала стильный образ

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный и обаятельный аутфит в одном из округов Нью-Йорка, Бруклине.

Для выхода во время нью-йоркской недели моды Эмили Ратаковски примерила эффектный look от дизайнера Michael Kors. "Костюм кошки для Корса", – прокомментировала свой "аутфит" модель.

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Да, действительно черный облегающий комбинезон с широким кожаным поясом на стройной талии вместе с соответствующим макияжем сделал для Эмили образ "кошки".

Дополнили black total look высокие бордовые ботфорты на шпильке и с широкими голенищами с популярным в этом сезоне питоновим принтом.



Эмили Ратаковски / Getty Images