В обтягивающем платье с декольте: Джамала призналась, как переносит вторую беременность

Популярная певица готовится стать матерью во второй раз. Джамала рассказала, что сейчас переносит беременность спокойно и чувствует усиленную ответственность не только за себя и 2-летнего сына Эмира, так и за будущего малыша. Она не стала скрывать, что в последние месяцы забыла о сне.

О второй беременности Джамала объявила еще в начале февраля. С тех пор звезда подчеркивала свое особое состояние приталенными платьями и облегающими нарядами. В течение карантина она чуть ли не ежедневно устраивает фэшн-съемки в собственной квартире, которыми демонстрирует округлый живот.

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На личной инстаграм-странице певица опубликовала новые чувственные фотографии, на которых позирует в обтягивающем платье нюдового цвета среди многочисленных домашних растений. Нежному образу Джамалы добавило изюминку глубокое декольте, а положив руки на живот, будущая мама сделала акцент на своей беременности.

На этот раз исполнительница решила не просто умилить сеть, а поделиться тем, что она чувствует при беременности. Джамала призналась, что первая беременность была для нее совсем другой, тогда она переживала новые впечатления и постоянно чувствовала тревогу, ведь боялась повредить малышу. Теперь подчеркивает, что ее тело более подготовленное к родам.

По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое – ты боишься что-то пропустить или навредить ребенку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Впервые ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира на тебе,

– вспомнила звезда.

Теперь мама беспокоится не только о себе, но и о двухлетнем сыне Эмире. Она рассказала и о трудностях, которые приходится испытывать беременным: сложный первый триместр, токсикоз, отсутствие сна, а последние месяцы продолжаются вечность. Однако Джамала привыкла во всем видеть позитив и заметила, что теперь ее губы стали больше. Она посоветовала мамам не прятать округлившийся животик за объемными вещами: "Природа делает все, чтобы все девочки в положении чувствовали себя красивыми! Когда, как не сейчас, тебя не будут упрекать лишними кило, а ты будешь просто богиней".