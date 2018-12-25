В одинаковых пижамах: Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество с семьей – фото

Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество в уютном семейном кругу.

На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования.

Читайте также: Копия мамы: Дженнифер Лопес сняла 10-летнюю дочь в новом видеоклипе

Дженнифер Лопес отметила Рождество с родственниками и любимым Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия.

Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.



Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo



Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo

Кроме того, бойфренд Дженнифер опубликовал видео, на котором певица танцует под рождественскую песню вокруг елки.

"Она все еще ребенок, когда дело доходит до Рождества", – пошутил в подписи Алекс.

Смотрите видео с Дженнифер Лопес:



Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo



Джей Ло / Instagram / @jlo



Алекс Родригес с дочерью Дженнифер Эммой / Instagram / @jlo



Алекс Родригес / Instagram / @jlo