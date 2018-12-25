В одинаковых пижамах: Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество с семьей – фото
Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество в уютном семейном кругу.
На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования.
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Дженнифер Лопес отметила Рождество с родственниками и любимым Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия.
Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.
"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.
Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo
Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo
Кроме того, бойфренд Дженнифер опубликовал видео, на котором певица танцует под рождественскую песню вокруг елки.
"Она все еще ребенок, когда дело доходит до Рождества", – пошутил в подписи Алекс.
Смотрите видео с Дженнифер Лопес:
Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo
Джей Ло / Instagram / @jlo
Алекс Родригес с дочерью Дженнифер Эммой / Instagram / @jlo
Алекс Родригес / Instagram / @jlo