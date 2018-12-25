В одинаковых пижамах: Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество с семьей – фото

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Алекс Родригес и Джей Ло
Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество в уютном семейном кругу.

На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования.

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Дженнифер Лопес отметила Рождество с родственниками и любимым Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия.

Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.


Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo


Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo

Кроме того, бойфренд Дженнифер опубликовал видео, на котором певица танцует под рождественскую песню вокруг елки.

"Она все еще ребенок, когда дело доходит до Рождества", – пошутил в подписи Алекс.

Смотрите видео с Дженнифер Лопес:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

 


Алекс Родригес и Джей Ло / Instagram / @jlo


Джей Ло / Instagram / @jlo


Алекс Родригес с дочерью Дженнифер Эммой / Instagram / @jlo


Алекс Родригес  / Instagram / @jlo

Теги: LifeStyle Рождество Музыка Дженнифер Лопес
Источник: Lifestyle
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