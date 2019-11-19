В одних перчатках: Тина Кароль обнажилась для сексуального фото

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Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход клипа на песню "Иди на жизнь". Премьера нового ролика запланирована на четверг, 21 ноября.

Об этом Тина Кароль сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав соблазнительное фото. На откровенном снимке певица позирует на полу полностью обнаженной лишь в черных перчатках, которые украшены стразами.

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Артистка прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в камеру. Стилисты сделали Тине голливудскую укладку волос и макияж с акцентом на глазах.

"Иди на жизнь" – премьера клипа в четверг 21 ноября", – добавила в подписи Кароль.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Накануне Тина Кароль опубликовала не менее сексапильные кадры, на которых она предстала в платье, которое сделано в ее любимом бельевом стиле. Певица надела шелковое платье на голое тело без нижнего белья. Поэтому фото, по мнению пользователей сети, получились очень соблазнительными.

 

Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

В конце октября Кароль выпустила lyric video на песню "Иди на жизнь". Автором музыки и слов стал Егор Солодовников. Знаменитость называет песню судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

Тина Кароль – "Иди на жизнь": слушайте песню

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Тина Кароль
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