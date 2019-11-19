В одних перчатках: Тина Кароль обнажилась для сексуального фото

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход клипа на песню "Иди на жизнь". Премьера нового ролика запланирована на четверг, 21 ноября.

Об этом Тина Кароль сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав соблазнительное фото. На откровенном снимке певица позирует на полу полностью обнаженной лишь в черных перчатках, которые украшены стразами.

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Артистка прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в камеру. Стилисты сделали Тине голливудскую укладку волос и макияж с акцентом на глазах.

"Иди на жизнь" – премьера клипа в четверг 21 ноября", – добавила в подписи Кароль.



Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Накануне Тина Кароль опубликовала не менее сексапильные кадры, на которых она предстала в платье, которое сделано в ее любимом бельевом стиле. Певица надела шелковое платье на голое тело без нижнего белья. Поэтому фото, по мнению пользователей сети, получились очень соблазнительными.

Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

В конце октября Кароль выпустила lyric video на песню "Иди на жизнь". Автором музыки и слов стал Егор Солодовников. Знаменитость называет песню судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

Тина Кароль – "Иди на жизнь": слушайте песню