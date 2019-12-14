В одном бюстгальтере и без макияжа: Ирина Шейк поделилась соблазнительным фото

Знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала естественную красоту и пышные прелести. Она поделилась соблазнительной фотографией на личной странице в инстаграме. На ней она предстала без одежды и всяких фильтров.

Сексапильная брюнетка непрерывно участвует в съемках для самых престижных международных глянцев и модных брендов с мировым именем. Над фото, которые модель публикует на страницах социальных сетей колдует целая команда именитых профессиональных фотографов, ведущих дизайнеров, визажистов и парикмахеров. Однако последний кадр в ее инстаграме – селфи, сделанное в полумраке в собственном доме.

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Эту фотографию преданные поклонники полюбили не меньше, чем результаты гламурных съемок. Меньше чем за сутки сообщение набрало около полумиллиона лайков и две сотни увлекательных комментариев.

На фото Ирина Шейк изображена только в красном бюстгальтере из рождественской коллекции известного итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Кружевной лиф соблазнительно подчеркнул пышную грудь звезды, а отсутствие других элементов одежды позволило в очередной раз продемонстрировать стройное тело. Изрядной откровенностью для Ирины Шейк стало полное отсутствие макияжа на лице.

Не впервые Ирина Шейк оголяется перед камерами. Ее провокационные фотографии появились на страницах американского журнала Vogue. Партнершей сексуальной фотосессии стала 38-летняя бразильская супермодель Адриана Лима. Тогда для съемки она одела черное нижнее белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.