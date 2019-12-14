В одном бюстгальтере и без макияжа: Ирина Шейк поделилась соблазнительным фото

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Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала естественную красоту и пышные прелести. Она поделилась соблазнительной фотографией на личной странице в инстаграме. На ней она предстала без одежды и всяких фильтров.

Сексапильная брюнетка непрерывно участвует в съемках для самых престижных международных глянцев и модных брендов с мировым именем. Над фото, которые модель публикует на страницах социальных сетей колдует целая команда именитых профессиональных фотографов, ведущих дизайнеров, визажистов и парикмахеров. Однако последний кадр в ее инстаграме – селфи, сделанное в полумраке в собственном доме.

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Эту фотографию преданные поклонники полюбили не меньше, чем результаты гламурных съемок. Меньше чем за сутки сообщение набрало около полумиллиона лайков и две сотни увлекательных комментариев.

На фото Ирина Шейк изображена только в красном бюстгальтере из рождественской коллекции известного итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Кружевной лиф соблазнительно подчеркнул пышную грудь звезды, а отсутствие других элементов одежды позволило в очередной раз продемонстрировать стройное тело. Изрядной откровенностью для Ирины Шейк стало полное отсутствие макияжа на лице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Не впервые Ирина Шейк оголяется перед камерами. Ее провокационные фотографии появились на страницах американского журнала Vogue. Партнершей сексуальной фотосессии стала 38-летняя бразильская супермодель Адриана Лима. Тогда для съемки она одела черное нижнее белье, колготки в горошек и виниловый жакет over-size.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Ирина Шейк
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