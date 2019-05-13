В одном из отелей Восточной Африки гости могут позавтракать вместе с жирафами: невероятные фото

Владельцы гостиничного бизнеса в Кении решили интересным способом спасать жирафов от вымирания. На территории одного из отелей туристы, которые проживают в нем, могут позавтракать вместе с африканскими животными – жирафами.

О кенийском отеле Giraffe Manor известно почти во всем мире. Владельцы бизнеса решили сделать необычный вклад в сохранение африканской природы. Поэтому на территории отеля обустроены условия для существования самого редкого вида жирафов – с пятью рожками на голове.

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Именно этот вид животных находится на грани вымирания. В Африке их осталось около двух тысяч. Представители отеля Giraffe Manor вдохновились историей и решили продолжить их род. Специальные надзиратели ухаживают за животными, разводят их, а затем выпускают в дикую природу.

Что интересно, туристы, которые заселяются в номера отеля Giraffe Manor, могут позавтракать на балконе или летней террасе вместе с жирафами. Гостям выдают специальные миски с кормом, который разрешено есть жирафам, и показывают, как их кормить.

Особый отель посетило немало звезд, среди которых украинский ведущий Александр Скичко. В январе он посетил невероятное место и поделился несколькими фотографиями со своими фанатами.



Завтрак с жирафами, отель Giraffe Manor / The Safari Collection