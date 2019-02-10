В оливковом жакете и джинсах: Кейт Миддлтон создала сад в Челси – фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

В сети появились первые фото созданного герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон сада. Герцогиня еще в январе 2019 года сообщила о желании принять участие в Цветочной выставке в Челси,

Сад называется Back to Nature ( "Назад к природе") Как известно, Миддлтон считает, что всем необходимо чаще бывать на природе и это поможет в борьбе со стрессом и депрессиями. Новые фото появились на официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

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Над дизайном сада вместе с Кейт Миддлтон работали ландшафтные дизайнеры Андре Дэвис и Адам Уайт.

Герцогиня стремится вернуть людей к природе, подчеркнув пользу природного мира для нашего ментального и физического здоровья. Надеемся, что сад поможет вызвать воспоминания о проведенном на природе времени и поощрять других выходить на улицу и получать новые впечатления на открытом воздухе,
– говорится на странице Кенсингтонского дворца.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal


Кейт Миддлтон / Instagram /  @The_RHS

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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