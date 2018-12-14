В осенних свитерах с джинсами: в сети появилось семейное фото с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Британская королевская семья решила сделать сюрприз поклонникам и показала два трогательных фото с семьями принца Уильяма и Гарри, которые будут использованы в рождественских открытках королевы Елизаветы II.

Новые фото опубликовали представители Кенсингтонского дворца на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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На первом снимке изображена Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и их детьми: пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи, который родился в этом году.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой семейной фотографией. Автором снимка стал фотограф Мэтт Портус, а съемка прошла в Анмер-Холле. В кадре герцог и герцогиня вместе со своими тремя детьми. Эта фотография стала рождественской открыткой Ее Королевского Величества,

– говорится в подписи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Instagram @kensingtonroyal

На другом черно-белом фото – Меган Маркл и принц Гарри, которые сняты со спины, во время их свадьбы. Новоиспеченные супруги нежно обнимаются и смотрят на салют.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады представить новую фотографию, сделанную в день их свадьбы, 19 мая, во время приема в Фрогмор-Хаус. Автором снимка стал Крис Аллертон", – сообщили представители.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram @kensingtonroyal