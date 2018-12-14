В осенних свитерах с джинсами: в сети появилось семейное фото с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

142 Читати новину українською
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Британская королевская семья решила сделать сюрприз поклонникам и показала два трогательных фото с семьями принца Уильяма и Гарри, которые будут использованы в рождественских открытках королевы Елизаветы II.

Новые фото опубликовали представители Кенсингтонского дворца на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Читайте также: Кейт Миддлтон рассказала о хобби принцессы Шарлотты: интересные детали

На первом снимке изображена Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и их детьми: пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи, который родился в этом году.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой семейной фотографией. Автором снимка стал фотограф Мэтт Портус, а съемка прошла в Анмер-Холле. В кадре герцог и герцогиня вместе со своими тремя детьми. Эта фотография стала рождественской открыткой Ее Королевского Величества,
– говорится в подписи.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Instagram @kensingtonroyal

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Instagram @kensingtonroyal

На другом черно-белом фото – Меган Маркл и принц Гарри, которые сняты со спины, во время их свадьбы. Новоиспеченные супруги нежно обнимаются и смотрят на салют.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады представить новую фотографию, сделанную в день их свадьбы, 19 мая, во время приема в Фрогмор-Хаус. Автором снимка стал Крис Аллертон", – сообщили представители.

меган маркл і принц гаррі
Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram @kensingtonroyal

Теги: LifeStyle Великобритания Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Кейт Миддлтон Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
сегодня 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 416
"Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
13 декабря 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
Яніна Ткачук 881
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 22227
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 14046
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
12 декабря 09:30 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 338
Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
11 декабря 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
Юлія Михайлова 1468
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук