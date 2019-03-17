В откровенном бикини: Наоми Кэмпбелл пикантно поздравила фанатов с Днем святого Патрика

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram/ @naomi

Знаменитая британская модель не осталась в стороне от масштабного Дня святого Патрика и по-особенному поздравила ирландцев. Наоми Кэмпбелл опубликовала сексуальное фото в белье зеленого цвета, чем в очередной раз продемонстрировала свою идеальную фигуру.

48-летняя британская модель опубликовала новое горячее фото на своей странице в Instagram. Таким образом Наоми Кэмпбелл решила поздравить ирландцев с культурным и религиозным праздником, который они традиционно отмечают 17 марта, Днем святого Патрика. Заодно звезда продемонстрировала отличную спортивную форму и идеальную фигуру.

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На новой фотографии британка позирует в неоново-салатовом кружевном белье и оранжевых чулках с подтяжками. Такой оттенок нижнего наряда Наоми Кэмпбелл выбрала не случайно. Именно зеленый цвет является символом Дня святого Патрика. Модель позировала перед камерой 65-летнего фотографа Эллен фон Унверта, слегка опираясь на багажник автомобиля.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

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17 марта
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Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Наоми Кэмпбелл Мода
Источник: LifeStyle 24
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