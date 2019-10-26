В откровенном боди в стразах: пышногрудая Деми Роуз отпраздновала Хеллоуин в Лондоне

107 Читати новину українською
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британские папарацци сфотографировали модель и звезду социальных сетей Деми Роуз, которая спешила на вечеринку в честь Хеллоуина в престижном лондонском районе Мейфэр.

Для хеллоуинской вечеринки Деми Роуз подготовила провокационный образ дьяволицы. 24-летняя девушка позировала фотографам в смелом блестящем боди, засветив свою обольстительную фигуру и пышную грудь.

Читайте также: С сердцами на груди: полуобнаженная Деми Роуз посетила Burning Man: фото

Дополнили праздничный образ модели черные рога с цветами, ботильоны на устойчивых каблуках и сумка в стразах из коллекции Topshop. Завершает стильный look яркий макияж в синих оттенках в тон наряда.

За Деми в инстаграме следят около 10,5 миллионов подписчиков. Пользователи в сети с восторгом начали комментировать снимки девушки. Некоторые даже сравнил ее образ с Малефисентой – главной героиней фильма одноименного фильма.

Деми Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Daily Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

blog_ava
В Золотом Зеленский общался не из военными, а с нарушителями закона, – заявление штаба ОС
сегодня
1854
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Хэллоуин Эротика Деми Роуз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
сегодня 20:49 Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
Надія Біленко 326
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
281
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
365
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
25 октября 20:29 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 305
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
60
Новости
Больше новостей
Залиште відгук