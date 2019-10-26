В откровенном боди в стразах: пышногрудая Деми Роуз отпраздновала Хеллоуин в Лондоне
Британские папарацци сфотографировали модель и звезду социальных сетей Деми Роуз, которая спешила на вечеринку в честь Хеллоуина в престижном лондонском районе Мейфэр.
Для хеллоуинской вечеринки Деми Роуз подготовила провокационный образ дьяволицы. 24-летняя девушка позировала фотографам в смелом блестящем боди, засветив свою обольстительную фигуру и пышную грудь.
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Дополнили праздничный образ модели черные рога с цветами, ботильоны на устойчивых каблуках и сумка в стразах из коллекции Topshop. Завершает стильный look яркий макияж в синих оттенках в тон наряда.
За Деми в инстаграме следят около 10,5 миллионов подписчиков. Пользователи в сети с восторгом начали комментировать снимки девушки. Некоторые даже сравнил ее образ с Малефисентой – главной героиней фильма одноименного фильма.
Деми Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Daily Mail