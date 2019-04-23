В откровенном купальнике: Кьяра Ферраньи похвасталась ягодицами – сексуальные фото
Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи вместе с мужем Федерико Лючией (более известный как рэпер Fedez) отправилась в роскошный отдых на курорт The Brando во Французской Полинезии.
Супруги отправились на сказочный отдых только вдвоем, без общего сына Лео. Снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram.
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Кьяра сделала поклонникам сюрприз, показав свою стройную фигуру в фиолетовом закрытом купальнике с популярным леопардовым принтом. Добавим, что Ферраньи родила первенца около года назад – 22 марта 2018 года, но благодаря занятиям спортом и правильному питанию она быстро вернулась к идеальному весу.
Образ итальянки завершили черные очки cat-eyes и собранные вверху волосы с резинкой в тон купальнику.
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni
Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия / Instagram / @chiaraferragni
Также Кьяра очаровала поклонников в сети нежными фотографиями с мужем.
"Я и ты. По всему миру, держась за руки", – прокомментировал снимок Fedez.
Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия / Instagram / @fedez
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