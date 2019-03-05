В ожидании 8 сезона: актеры из "Игры престолов" стали звездами новых обложек

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Все герои "Игры престолов" в фотосессии для Entertainment Weekly
Все герои "Игры престолов" в фотосессии для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly

Уже 14 апреля этого года весь мир увидит первый эпизод нового сезона сериала "Игра престолов". Фэнтезийная лента сумела за 9 лет собрать многомиллионную армию фанатов, из-за чего выход любых тизеров или фотосессий героев ленты всегда радушно воспринимается в сети.

На этот раз главные звезды восьмого и уже финального сезона "Игры престолов" появились на 16-й обложках глянца Entertainment Weekly. Ключевыми героями фотосессии, которых мы сможем увидеть и, возможно, уже попрощаться с ними в некоторых эпизодах, вошли: Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк), Джон Сноу (Кит Харингтон), Санса Старк (Софи Тернер), Арья Старк (Мэйси Вильяс), Серсея Ланнистер (Хиди), Джейми Ланнистер (Николай Костер-Вальдау) и многие другие.

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16 обложек с героями "Игры престолов" / Instagram / @entertainmentweekly

Все актеры одеты в традиционные доспехи и теплую одежду, что свидетельствует о приходе настоящей зимы и армии белых ходоков во главе с Королем Ночи. Что ждет фанатов сериала "Игры престолов" в заключительных эпизодах – сказать трудно, но пока можно насладиться новыми кадрами, которые полностью передают атмосферу грядущего сезона.

Гра престолів 8 сезон
Герои "Игры престолов" для Entertainment Weekly​ / Instagram / @entertainmentweekly

Гра престолів 8 сезон
Герои "Игры престолов" для Entertainment Weekly​ / Instagram / @entertainmentweekly

Гра престолів 8 сезон
Герои "Игры престолов" для Entertainment Weekly​ / Instagram / @entertainmentweekly

Гра престолів 8 сезон
Герои "Игры престолов" для Entertainment Weekly​ / Instagram / @entertainmentweekly

Гра престолів 8 сезон
Герои "Игры престолов" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly

Что такое "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Игра престолов Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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